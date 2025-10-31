Бывший министр энергетики Украины призвал граждан уезжать из городов на зиму
Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал граждан покинуть крупные города зимой, сообщает RT.
«Жителям крупных городов стоит подумать о выезде в райцентры или села», — отметил он.
Плачков призвал жителей переселиться в места с традиционным отоплением.
Ранее российский военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка в личном Telegram-канал озвучил прогноз на осенне-зимний этап конфликта на Украине. Эксперт считает «вполне возможным» сценарий, при котором российская армия будет уничтожать энергетику противника и вызывать блэкауты по всей стране.