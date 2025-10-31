Бывший министр энергетики Украины призвал граждан уезжать из городов на зиму

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал граждан покинуть крупные города зимой, сообщает RT.

«Жителям крупных городов стоит подумать о выезде в райцентры или села», — отметил он.

Плачков призвал жителей переселиться в места с традиционным отоплением.

Ранее российский военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка в личном  Telegram-канал  озвучил прогноз на осенне-зимний этап конфликта на Украине. Эксперт считает «вполне возможным» сценарий, при котором российская армия будет уничтожать энергетику противника и вызывать блэкауты по всей стране.