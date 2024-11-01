Бывший генерал ВСУ рассказал о массовом дезертирстве на Украине

На Украине из сотни мобилизованных до фронта доходят лишь десять из-за массовых дезертирств и плохой подготовки, рассказал экс-заместитель секретаря СНБО Украины генерал в отставке Сергей Кривонос, сообщает РИА Новости .

По его словам, власти не признают провальной мобилизацию. Этот провал начался в 2022 году, отметил он.

«Если из ста человек на фронт доходят только десять», — сказал он.

Ранее сообщалось, что число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами.