Бывшего президента США Клинтона госпитализировали

Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с высокой температурой, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Отмечается, что у 78-летнего бывшего президента Соединенных Штатов началась лихорадка, он решил пройти обследование.

По словам его помощника, он находится в сознании.

Ранее сообщалось, что ABC News выплатит 15 млн долларов по делу о клевете на Дональда Трампа. Ведущий сказал, что политика якобы признали виновным в изнасиловании писательницы, «произошедшем» в 1996 году.