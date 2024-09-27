Бывшего мэра Сочи проверяют на причастность к другим преступлениям

Арестованного за растрату в особо крупном размере экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, у следствия есть основания полагать, что бывший мэр Сочи причастен к другим преступлениям. Если это подтвердится, то ему будут предъявлены новые обвинения.

Бывшего сочинского градоначальника задержали в среду в Луганске и перевезли в Москву. Также у него провели обыск.

По предварительным данным, Копайгородский оформил разные виды недвижимости на свою супругу и детей. Имущество стоит не один десяток миллионов рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.