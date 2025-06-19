Бывшая народная артистка Украины стала россиянкой

Документ был оформлен 9 июня 2024 года, хотя процесс начался еще в феврале прошлого года с подачи соответствующего заявления.

Для 45-летней уроженки Черновицкой области это решение стало логичным завершением десятилетнего периода жизни в России. После 2014 года, когда певица, удостоенная звания народной артистки Украины в 2008-м, прекратила выступления на родине, ее карьера оказалась неразрывно связана с российской сценой. Многочисленные «Золотые граммофоны», постоянное участие в «Песне года» и востребованность у публики сделали РФ ее творческим домом.

В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов публично предлагал помочь артистке с получением гражданства, но тогда ее представители категорически отрицали такие планы.