Бывшая народная артистка Украины стала россиянкой

Ани Лорак официально получила российское гражданство
Общество

Каролина Куек, известная миллионам поклонников как Ани Лорак, официально стала обладательницей российского паспорта, сообщает РИА Новости.

Документ был оформлен 9 июня 2024 года, хотя процесс начался еще в феврале прошлого года с подачи соответствующего заявления.

Для 45-летней уроженки Черновицкой области это решение стало логичным завершением десятилетнего периода жизни в России. После 2014 года, когда певица, удостоенная звания народной артистки Украины в 2008-м, прекратила выступления на родине, ее карьера оказалась неразрывно связана с российской сценой. Многочисленные «Золотые граммофоны», постоянное участие в «Песне года» и востребованность у публики сделали РФ ее творческим домом.

В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов публично предлагал помочь артистке с получением гражданства, но тогда ее представители категорически отрицали такие планы.