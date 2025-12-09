«Бывает по мелочи»: россияне рассказали о лишних покупках

«Изредка бывает, но все по мелочи. Стараюсь считать деньги, и не захламлять дом», — сказала одна из участниц.

5% признались, что часто покупают лишнее: они не могут устоять перед красивой вещью или большой скидкой. Еще 1% выбрал вариант «другое»: у них бывали периоды шопоголизма, но потом они смогли отказаться от этой пагубной привычки. Это проходит с возрастом или даже с уменьшением доходов.

Ранее психолог Елена Скрипачева порекомендовала россиянам составлять детальные планы покупок перед Новым годом, чтобы избежать лишних трат. Их отсутствие делает человека более восприимчивым к мимолетным эмоциям и склонным к покупкам, компенсирующим повышенную тревожность и отсутствие праздничного настроения.

