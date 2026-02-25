Бузова сходила на свидание с будущим мужем с сумкой за 1,6 млн рублей

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась на свидание с будущим мужем, во время которого выгуляла дорогой аксессуар, сообщает « Звездач ».

Певица сейчас находится на отдыхе в Дубае, откуда делится роскошными кадрами. При этом лицо возлюбленного она не показала.

Также Бузова похвасталась новой сумкой. Ее стоимость достигает 1,6 млн рублей.

При этом неизвестно, сама ли она приобрела аксессуар или получила в подарок.

