Бузова поздравила экс-бойфренда Даву и Мари Краймбрери с рождением дочери

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила экс-бойфренда Давида Манукяна (Даву) и Мари Краймбрери с рождением дочери, сообщает Life.ru .

Событие произошло на глазах 35 тыс. зрителей на «ВТБ Арене» во время концерта Димы Билана. Бузова обняла Краймбрери и некоторое время о чем-то рассказывала возлюбленной Давы.

В мае певица Мари Краймбрери и известный блогер Дава объявили о пополнении в семье. При этом звездная пара держали в секрете пол и имя новорожденного. Однако мама Манукяна случайно рассекретила пол ребенка.

Бузова и Дава состояли в отношениях с 2019 по 2021 год. После их разрыва певица обвинила блогера в насилии. Дава же утверждал, что причиной разрыва стали несовместимые характеры.