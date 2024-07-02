Бутерброды, энергетики и борьба с мышами: как живут бойцы ВС РФ на фронте

Связь с «гражданкой», вера в будущее и юмор — вот что помогает российским бойцам на фронте. Жизнь в реалиях боевых действий кардинально отличается от обычной жизни — здесь отсутствует комфорт, но зато есть по-домашнему украшенные блиндажи, юмор и даже питомцы, сообщает «ФедералПресс» .

Военный по имени Александр рассказал, что заключил контракт и теперь корректирует артиллерию на южном направлении фронта. Армеец также отметил, что жилье на фронте бывает двух типов: в населенных пунктах или около них, либо в полях и посадках. Там зачастую приходится обустраивать жилье в ямах от воронок, которые можно расширить под блиндаж.

«Даже в разбитой в хлам деревне рядом с линией боевого соприкосновения есть подвалы, колодцы-скважины, стройматериал. А уж если до „передка“ более 10 километров, то все, возможно, будет еще и в целом состоянии», — отметил Александр.

С питанием военным в основном помогают волонтеры, пишет издание. По словам бойцов, на фронте отдают предпочтение одноразовой посуде. В блиндаже солдаты кипятят воду для кофе, разогревают консервы, заваривают лапшу или делают бутерброды с колбасой.

Мыши на фронте — это «реальная проблема», говорится в статье. Они портят запасы еды, медикаментов, одежды и даже техники. Кроме того, грызуны переносят инфекционные заболевания.

«Здесь почти не бывает случаев, чтобы бродячие собаки кого-то покусали. Очень боятся и ищут защиты у людей», — сказал Александр.

В перерывах между выполнением своих воинских обязанностей бойцы обычно пьют кофе, чай и энергетики. Они общаются и шутят. По словам военных, смех и юмор помогают избавиться от тяжелых эмоций и снимают стресс.