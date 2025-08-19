Букет из 13 цветов: флорист рассказала об универсальном цветочном этикете

Для начала эксперт отметила, что не существует универсального цветочного этикета. Тем не менее во многих культурах совпадают базовые восприятия цвета и чисел. Например, в основном 13 считается несчастливым числом, а 7 — признаком удачи. Также в рамках хорошего тона принято дарить свежие цветы и красивые букеты, учитывать предпочтения того, кому они предназначены.

Что касается четного и нечетного количества цветов в букете, Колганова отметила, что такое характерно только для России, где стоит избегать таких букетов. Такое правило применяется только к монобукетам. В массивных и сборных композициях точное число стеблей не подсчитывают.

Желтые цветы благодаря песне в какой-то момент начали считаться признаком разлуки. Однако, по мнению Колгановой, сегодня этот миф уже не актуален, особенно весной желтые букеты становятся очень востребованными. Примерно то же можно сказать и о букетах из 13 цветов. Действительно многие считают это моветоном, однако для некоторых это число может быть счастливым. В таком случае можно подарить и такой букет.