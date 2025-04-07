«Будут деньги, но жизни не увидите»: как начать зарабатывать в сфере IT

Вакансии в сфере IT в России и по всему миру остаются наиболее востребованными из-за высоких зарплат. Основатель школы IT-технологий, эксперт по бизнес-анализу Денис Подковин считает, что за 2 года можно достичь уровня высокооплачиваемого IT-специалиста.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо развивать hard skills — знания и навыки, с помощью которых выполняется основная работа в сфере IT.

Также важно составить четкий план, в котором должны быть курсы и мастер-классы, например, по SQL, проектированию баз данных, участие в хакатонах, где команды специалистов должны решить задачу в определенный срок.

Чтобы быстрее «прокачаться», эксперт посоветовал просить на работе новые и более сложные задачи, брать дополнительные проекты или найти «лида», который может «натаскать», например, в области аналитики.

«А теперь лайфхак, как стать высокооплачиваемым специалистом без „прокачки“ навыков — взять 3-4 проекта с зарплатами 200 тысяч», — пошутил Подковин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что при такой занятости, конечно, можно хорошо заработать, но времени на жизнь не останется.