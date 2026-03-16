«Буду тенью за вами ходить»: министр сбежал от фермерши, у которой усыпили скот

16 марта фермерша Светлана П. из села Новоключи в Новосибирской области отправилась на прием к министру сельского хозяйства региона Андрею Шинделову. Она хотела выяснить обстоятельства убийства ее скота, но чиновник разговаривать не захотел, сообщает Telegram-канал «Аграрный совет».

Сначала секретарь министра заявила, что он очень загружен. Затем предупредила, что вызовет охрану, если фермерша не будет сдерживать эмоции, продолжит и дальше кричать.

В результате Светлана П. прошла в кабинет чиновника. Она попросила продемонстрировать постановление, в рамках которого был убит ее скот. Но министр якобы убежал от женщины вдоль по коридору, сказав, что не лишал ее хозяйства.

«Вы что думаете, я это так оставлю? Я за вами буду, как тень теперь ходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить», — отметила женщина.

По словам фермерши, инцидент произошел 12 марта. Ветеринары, пока Светлана П. отсутствовала, под предлогом опасного недуга усыпили 200 ее животных. Среди них было 150 баранов, 40 коров, семь коз, три верблюда и два поросенка.

С начала марта власти усыпляют и изымают животных в Пензенской, Новосибирской областях и Алтайском крае. В регионах нашли пастереллез. Был введен карантин в ряде населенных пунктов.

О том, что стало причиной противостояния новосибирских фермеров и районной администрации и как развивается ситуация с принудительным изъятием коров из домохозяйств — рассказываем в материале РИАМО.

