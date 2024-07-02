«Будет как в аду»: аномальная жара надвигается на Москву и Подмосковье

С 2 по 4 июля жара достигнет своего пика в Московском регионе. Эти дни будут самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в столице, которая ведется с 1882 года, сообщается на портале « Метеоновости ».

2 июля в Москве ожидается до плюс 30 — плюс 32 градусов. 3 июля жара продолжит нарастать и достигнет в Москве плюс 32 — плюс 34 градусов. Абсолютный максимум для этого дня держится с 1917 года со значением 32,2 градуса.

Пик жары в Москве придется на четверг 4 июля, воздух раскалится до плюс 33 — плюс 35 градусов. Таким образом, обновится рекорд 1938 года со значением плюс 33,7 градуса.

Также из-за аномальной жары в Подмосковье ставятся новые рекорды. Так, в Можайске 1 июля столбик термометра добрался до отметки плюс 31,3 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего абсолютного максимума, который был зафиксирован в 1999 году.

В Коломне воздух прогрелся до плюс 32,2 градуса. Прежний рекорд, плюс 30,8 градуса, тоже пришелся на 1999 год. Настолько жарких дней в столичном регионе в XXI еще не было зафиксировано. Жителям Москвы и Подмосковья порекомендовали подготовиться к аномальной погоде.

Ранее стало известно, что 2 июля в Москве были побиты 2 исторических рекорда. Этот день стал самым теплым в 2024 году, а также самым жарким 2 июля за все время метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года.