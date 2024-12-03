сегодня в 19:22

БТИ Подмосковья поучаствует в дне открытых дверей университета по землеустройству

7 декабря в Государственном университете по землеустройству состоится день открытых дверей «Своя профессия», в котором примут участие специалисты ГБУ «БТИ Московской области», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Студенты смогут лично задать интересующие вопросы, получить всю необходимую информацию об имеющихся вакансиях и условиях труда, в том числе возможностях карьерного роста и профессионального развития, для принятия решения о трудоустройстве.

Гости фестиваля смогут ознакомиться с фондами музея истории землеустройства, выставкой работ преподавателей и студентов архитектурного факультета, экспонатами поисково-исторического клуба «Ориентир» экспозицией геодезических приборов.

Программу мероприятия можно посмотреть на официальном сайте университета, а зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.