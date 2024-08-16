Брынцалов: в пункте отбора в Балашихе инструктора обеспечат высший уровень подготовки

Пункт отбора бойцов на военную службу по контракту в Балашихе работает по принципу «одного окна». Потенциальный контрактник может пройти тут медкомиссию, а высший уровень боевой подготовки обеспечат опытные инструктора, сообщил РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что еще контрактнику будет выдана вся необходимая экипировка.

«Также центр наделен полномочиями оказания кандидатам на контрактную службу консультаций — здесь работают юристы и сотрудники банков. Всего специалистами было отработано свыше 16 тыс. обращений. Это, безусловно, свидетельствует о востребованности таких услуг», — добавил Брынцалов.

По его словам, такой подход может стать «подталкивающим» шагом к заключению контракта, но истинная причина отправиться в зону спецоперации кроется совсем не в этом.

«С теми парнями, с кем мне удалось пообщаться здесь, в пункте отбора, высказываются о принятом решении одинаково. По их словам, это долг настоящего мужчины, убеждённого патриота своей страны — пойти и отстоять Россию, вместе с тем свою историю. Ведь наша страна — Родина победителей. И в этом бою Победа точно, как и всегда — будет за нами», — сказал председатель регионального парламента.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет 600 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.