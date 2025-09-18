Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов призвал партии не давать нереалистичные обещания перед выборами в Мособлдуму, которые пройдут в 2026 году, передает корреспондент РИАМО.

«В информационном пространстве даются порой нереалистичные обещания. Они направлены не на реальные изменения ситуации, а чтобы заручиться поддержкой избирателей. Прошу ответственно подходить к тому, что вы предлагаете и обещаете», — сказал спикер регпарламента.

По его словам, каждое заявление должно быть взвешенным, за ним должны следовать реальные дела.

«В этом суть политики. Предлагая — делай», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле, — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.