Брынцалов поздравил работников печати Подмосковья с профессиональным праздником

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День Российской печати. Этот день связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты, которая вышла в свет 13 января 1703 года по указу Петра I, напоминает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто помогает нам быть в курсе всего происходящего. Это работники средств массовой информации, а также издатели и полиграфисты. Современные СМИ меняют форматы и активно осваивают цифровое пространство, но суть журналистики остается неизменной — объективно и профессионально рассказывать о событиях, людях, актуальных темах», — сказал сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что благодаря работе подмосковных журналистов, жители узнают о новых законах, проектах и программах.

«Авторы знакомят нас с земляками, которые развивают наш регион в экономике, культуре и других важных сферах. Они делятся историями героев спецоперации и тех неравнодушных жителей, которые поддерживают наших воинов. В этот праздничный день желаю всем мастерам пера больше интересных и достойных информационных поводов, воплощения творческих замыслов, здоровья и благополучия», — резюмировал Брынцалов.