Брынцалов: «ЕР» убедительно победила на выборах депутатов муниципальных советов

По итогам Единого дня голосования партия «Единая Россия» получает 414 из 580 мандатов в Московской области. Об этом сообщил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Единая Россия» получает на 89 мандатов больше, чем на аналогичных выборах в 2019 году. В отдельных муниципалитетах партия значительно улучшила свои результаты. Так, в Щелково за нами 17 из 25 мандатов. В Лотошино, Кашире, Дзержинском — 15 из 20», — отметил Игорь Брынцалов.

Он поблагодарил жителей Подмосковья за поддержку и добавил, что победа на выборах — это кредит доверия, который теперь партийцам нужно оправдать реальными делами.

«Для этого кандидаты еще в период избирательной кампании провели свыше 6 тысяч встреч с жителями, в ходе которых собрали новые наказы. Все они войдут в Народную программу партии. Над ее реализацией мы будем работать всей нашей большой командой», — добавил Брынцалов.

Что касается самого голосования, то все три дня оно проходило на высоком организационном уровне. По данным Мособлизбиркома существенных нарушений выявлено не было.

В Единый день голосования в Подмосковье проходили основные выборы в 25 городских округах. В Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске проходили довыборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.