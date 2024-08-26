Бронштейн: в 39 новых школах Подмосковья штат учителей укомплектован полностью

сегодня в 15:06

В новых школах Подмосковья осталось 47 вакансий, для 39 школ-новостроек штат укомплектован полностью, сказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Он добавил, что объем незанятых пока вакансий абсолютно некритичен.

«Это решается перераспределением нагрузки между коллегами», — сказал Бронштейн на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, риска по школам-новостройкам в части комплектации педагогическим составом нет.