Бритве — нет: почему женщины отказываются от удаления волос на интимных местах
Психолог Марият Мухина заявила, что за последние годы среди женщин существенно изменились взгляды на интимную моду в области бикини, сообщает «Вечерняя Москва».
«Здесь активно идет борьба взглядов модных стилистов, гигиенистов, колористов, эстетистов, бодипозитивщиков. В последние годы наблюдается устойчивый тренд, который призывает вернуться к естественности и натуральности, что сказывается на предпочтениях», — сказала Мухина.
Она также отметила, что девушки начали осознавать опасность дискомфорта и кожных заболеваний, которые могут быть вызваны постоянной депиляцией или воздействием на зону гениталий лазера.
Борьба с педофилией привела к тому, что совсем гладкая кожа ассоциируется с детьми, а естественная растительность, напротив, с культом зрелости и символом женственности. Это создает для женщин непростой, но интересный выбор, добавила специалист.