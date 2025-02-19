Психолог Мухина: сейчас женщины отказываются от бритвы в пользу бодипозитива

Психолог Марият Мухина заявила, что за последние годы среди женщин существенно изменились взгляды на интимную моду в области бикини, сообщает «Вечерняя Москва».

«Здесь активно идет борьба взглядов модных стилистов, гигиенистов, колористов, эстетистов, бодипозитивщиков. В последние годы наблюдается устойчивый тренд, который призывает вернуться к естественности и натуральности, что сказывается на предпочтениях», — сказала Мухина.

Она также отметила, что девушки начали осознавать опасность дискомфорта и кожных заболеваний, которые могут быть вызваны постоянной депиляцией или воздействием на зону гениталий лазера.

Борьба с педофилией привела к тому, что совсем гладкая кожа ассоциируется с детьми, а естественная растительность, напротив, с культом зрелости и символом женственности. Это создает для женщин непростой, но интересный выбор, добавила специалист.