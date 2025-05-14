Британский суд через 38 лет оправдал невинно осужденного мужчину

После почти четырёх десятилетий заключения 68-летний Питер Салливан наконец признан невиновным в убийстве и изнасиловании 21-летней девушки в 1987 году, сообщает, сообщает газета The Guardian .

Решение суда стало возможным благодаря современному анализу ДНК, который полностью исключил причастность мужчины к преступлению.

В 1987 году Салливан был осуждён без прямых доказательств, несмотря на постоянные заявления о невиновности. Все 38 лет заключения мужчина и его адвокаты безуспешно пытались обжаловать приговор за жестокое убийство флористки и работницы паба, работавшей неполный рабочий день, 21-летней Дайан Синдалл, которая была убита, когда уходила с работы в Бебингтоне, Мерсисайд.

Утверждалось, что в августе 1986 года Салливан провел день в изрядном подпитии после проигрыша в матче по дартсу и вышел, вооруженный ломом, перед случайной встречей с Синдаллом.

Ее цветочный фургон сломался, когда она возвращалась домой со смены в пабе, и она шла к заправочной станции, когда ее избили до смерти и подвергли сексуальному насилию. Ее тело осталось частично одетым и изуродованным.

Салливан всегда заявлял о своей невиновности, и адвокаты уже дважды пытались добиться отмены его приговора.

Современная экспертиза ДНК доказала отсутствие генетического материала Салливана на уликах.

Прокуратура признала, что при современных технологиях такая ошибка была бы невозможна. Полиция возобновила расследование, пытаясь идентифицировать настоящего преступника по оставленным биологическим следам.

Этот случай стал самым длительным несправедливым заключением в истории британского правосудия. Параллельно в США недавно оправдали двух братьев, проведших за решёткой 24 года по ложному обвинению.