Британия утилизирует военную технику, чтобы сэкономить $632 млн

сегодня в 22:52

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в стране утилизируют часть военной техники, чтобы сэкономить $632 млн в ближайшие пять лет, сообщает РБК со ссылкой на Breaking Defense.

В утиль отправят пять судов, 31 вертолет и 46 БПЛА. Устаревшую технику заменят на новую.

По словам главы Минобороны Соединенного Королевства, сэкономленные средства будут направлены на оборону страны.

Ранее Минобороны Великобритании отправило в утиль 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Киеву. На утилизацию были потрачены миллионы фунтов стерлингов.