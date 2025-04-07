Британец переделал авиабомбу Второй мировой войны в холодильник для пива

Житель Великобритании обнаружил на своем участке бомбу времен Второй мировой войны и решил сделать из нее холодильник для пива, сообщает Газета.ru со ссылкой на Metro.

Росс Миллер стриг газон в своем саду. Неожиданно он обнаружил 11-килограммовый корпус авиабомбы, которая была изготовлена в 1940-х годах.

При этом предыдущие владельцы дома знали о некоем металлическом предмете, зарытом на участке, но предполагали, что это была часть водопровода.

Росс после обнаружения снаряда немедленно вызвал полицию. Прибывшие на место саперы выяснили, что у авиабомбы нет взрывчатого вещества, поэтому они решили оставить корпус у Росса.

Мужчина подошел к ситуации с креативом. Он отполировал авиабомбу и стал использовать ее в качестве холодильника для пива, положив внутрь лед.

Ранее артиллерийский снаряд нашли во время реконструкции набережной в Москве. Это боеприпас 145-го калибра.