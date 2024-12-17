В России с 2025 года поступит в продажу новый продукт — бразеин: это заменитель сахара, позволяющий есть сладкое без эффекта повышения веса, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Браззеин в качестве сахарозаменителя избавляет от главного побочного эффекта сахара — резких инсулиновых скачков, которые приводят к увеличению риска развития сахарного диабета и к проблемам с обменом веществ», — заявила врач-нутрициолог и диетолог Марина Макиша.

По словам директора по инновациям группы компаний, производящей продукты питания в России, Ростислава Ковалевского, по стоимости бразеин будет сопоставим с обычным сахаром, но его смело смогут есть больные диабетом. В целом бразеин — это сладкий белок, он не вызывает инсулиновой реакции.

О продвижении нового продукта в российских торговых сетях распорядился президент Владимир Путин.