Брат подрывника авто Серебрякова рассказал о его связи с Западом через церковь

Брат обвиняемого в подрыве авто Серебрякова рассказал, как он попадал в Польшу

Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова Алексей рассказал, что фигурант дела имел связь с Западом по линии католической церкви, пишет РИА Новости .

«Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами. Правда, я не помню точный год», — рассказал Алексей Серебряков, отметив, что весь круг общения брата был в приходе.

Алексей Серебряков отметил, что общаться с братом, который совершил ряд тяжких преступлений, не хочет и не планирует навещать его в СИЗО. Он переживает, что родители и бабушка не смогут пережить позор, которым накрыло его семью из-за Евгения.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Синявинской 24 июля взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате происшествия пострадала супружеская пара. Подозреваемого в подрыве быстро установили и задержали на территории Турции, затем доставили в Москву.

Родители фигуранта дела не верят, что их сын мог совершить подобное в здравом уме, поэтому по факту случившегося Евгению Серебрякову назначена психиатрическая экспертиза.