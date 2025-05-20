В программе «Акцент» депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский признался, что не поддерживает запрет на разводы с участниками СВО, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Стоит отметить, что данная инициатива предполагает, что закон лишит женщину возможности расторгнуть брак, если ее муж находится в зоне СВО. По мнению авторов, такое предложение помогло бы защитить российских бойцов от меркантильных дам.

«Очень много ребят испытали разные жизненные ситуации. Могу понять и женщину в браке, когда ее мужа нет больше двух лет уже. Я точно не сторонник того, чтобы кого-то как-то ограничивать. Мне кажется, жизнь все расставит на свои места», — заявил депутат.

Также Брозовский добавил, что брак — «не кабала», поэтому запрещать развод как в зоне СВО, так и на территории Российской Федерации нельзя.

При этом эксперт не отрицает, что рядом участниками СВО достаточно много меркантильных девушек. Он уверен, что ответственность за социализацию молодого человека власть должна брать на себя, однако вопрос заключается в том, что парни женятся на новых территориях и теряют деньги.