Ботаники-изгои: как интенсивное развитие ребенка может навредить социализации

Детский психолог Татьяна Васильева предупредила, что слишком интенсивное развитие детей в юном возрасте может навредить их социализации, сообщает kp.ru .

«В таких случаях эмоциональное развитие ребенка не успевает за интеллектуальным. Сейчас даже врачи-педиатры рекомендуют родителям, наблюдая такие тенденции у детей, притормозить с обучением», — заявила эксперт.

Более того, специалист добавила, что в школах часто встречаются дети с удивительными умственными способностями, но не находящие общего языка со сверстниками. Именно такие вундеркинды часто имеют сложности в общении, что сказывается на их развитии и адаптации.

Во избежание подобного Васильева настоятельно рекомендовала родителям уделять время учебе и эмоциональному развитию ребенка путем прогулок, игр с другими детьми и беззаботного времяпрепровождения. Так ребенок сможет достичь баланса во всех сферах.