«Больше возможностей и свободы»: семья французов переехала в Россию

Отец и дочь Лоран и Элла Кларо переехали в Россию по политическим мотивам: они считают, что в РФ больше возможностей и свободы, сообщает RT .

По их словам, на французском острове Новая Каледония в Тихом Океане, откуда семья родом, сейчас небезопасно жить. ЛГБТ-пропаганда* разрушает традиции, большие проблемы с экономикой.

«Это давит, атмосфера на острове очень негативная», — поделился с журналистами мужчина.

Для жизни в России они выбрали Нижний Новгород и чувствуют себя счастливыми. Лоран намерен открыть в стране завод по производству биочара — это добавка для повышения плодородия почвы, а Элла планирует поступление в университет. Также они видят перспективу получения российского гражданства.

Основная специальность Лорана — переводоведение не имеет отношения к сельскому хозяйству, но еще на родине он увлекался биологией: 9 лет проводил испытания, сажал деревья и изучал почву.