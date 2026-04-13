Больше не смотрящий: главарь кровавой ОПГ Цапков ослеп в колонии

Один из главарей кровавой преступной группировки Цапков Вячеслав Цеповяз больше не смотрящий ИК-26 Волгоградской области. Его отстранили от работы из-за слепоты, сообщает SHOT .

Зрение убийцы, на счету которого 19 жертв, начало падать еще несколько лет назад. Родственники приобрели для него очки, но не посоветовались с окулистом, что еще больше усугубило ситуацию. Теперь Цеповяз не может работать со станком, потому что не видит мелкие детали.

Родственники преступника надеются, что слепота поможет ему выйти по УДО из-за состояния здоровья, но пока ходатайство не подавали. Цеповяз запрашивает обследование и срочную операцию по коррекции зрения. Окулист осматривал заключенного в прошлом году и еще тогда подтвердил, что пациент может полностью потерять зрение.

Член ОПГ несколько раз попадал в скандалы во время заключения. Например, В Сети появилось видео, на котором Цеповяз ест красную икру на обед и смотрит плазменный телевизор. Однажды он даже устроил себе отпуск в колонии.

