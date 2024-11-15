Более тысячи заявок подали на президентскую кадровую программу «Время героев»

В первые часы после открытия регистрации на второй поток президентской кадровой программы для военнослужащих «Время героев» более тысячи участников и ветеранов СВО подали свои заявки, сообщает Life.ru .

12 человек из первой волны уже получили назначения на высокие посты. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, лидер «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. В свою очередь, руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.

В ближайшее время планируется 46 новых назначений среди участников программы.

Дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» пройдет с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. В этот поток смогут вступить те, кто показал высокие результаты в первой волне, но не был включен в группу из 83 участников. Также участвовать смогут те, кто успешно прошел тестирование в пунктах дистанционной оценки и продемонстрировал отличные результаты в учебной программе президентской академии. Подробности о порядке отбора можно найти на сайте времягероев.рф.