Более тысячи человек прошли обучение в клинской школе родственного ухода

Бесплатный образовательный проект для помощи людям, которые ухаживают за своими тяжелобольными близкими «Школа родственного ухода» открылся на базе пансионата «Клинский» в 2023 году. За это время курс прошли больше тысячи человек. В этом году — уже 430 — не только клинчане, но и жители Красногорска, Химок, Волоколамска, Дмитрова., сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

«У нас есть возможность предоставить дистанционный формат обучения. Высылаем фото/видеоуроки, общаемся по телефону. Это для тех, ко живет не в Клину. Для остальных — у нас функционирует специально оборудованный класс. В нем после 6 часов теории — отрабатываем практику. Современные симуляторы, имитирующем лежачего больного, под контролем инструкторов можно закрепить полученные знания и умения» — рассказала заместитель директора пансионата «Клинский» Елена Харламкина.

Специалисты рассказывают, как правильно ухаживать за маломобильным родственником, оказать ему помощь при проведении гигиенических процедур, перемещении, организации досуга.

Участие бесплатное. Заявление на обучение подается через Портал государственных услуг Московской области по ссылке: uslugi.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.