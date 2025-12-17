Более тысячи человек приняли участие в выставке в Волоколамске
Фото - © Пресс-служба администрации Волоколамского округа
Выставка образовательных организаций прошла в Волоколамске и собрала свыше тысячи участников, среди которых были школьники, родители и педагоги, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.
В Волоколамске состоялась выставка образовательных организаций в рамках акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Мероприятие посетили школьники 8–11 классов, их родители и педагоги. Гости познакомились с учебными заведениями округа, получили информацию о различных специальностях и попробовали себя в интерактивных занятиях.
Вузы и колледжи рассказали о возможностях обучения и перспективах трудоустройства. Для родителей провели конференцию с руководителями учебных заведений, где обсудили особенности образовательных программ.
Главной целью форума стала помощь старшеклассникам в выборе предметов ЕГЭ естественнонаучного направления и определении дальнейшего образовательного маршрута. На мероприятии выступили глава Волоколамского округа Наталья Козлова, эксперт форума #МЫВМЕСТЕ Надежда Квасова и депутаты Мособлдумы.
«Надеюсь, что форум помог выпускникам разобраться в своих интересах и сделать правильный выбор. Ждем новых специалистов на волоколамских предприятиях и в организациях», — отметила Наталья Козлова.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.