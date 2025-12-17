сегодня в 17:31

Более тысячи человек приняли участие в выставке в Волоколамске

Выставка образовательных организаций прошла в Волоколамске и собрала свыше тысячи участников, среди которых были школьники, родители и педагоги, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

В Волоколамске состоялась выставка образовательных организаций в рамках акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Мероприятие посетили школьники 8–11 классов, их родители и педагоги. Гости познакомились с учебными заведениями округа, получили информацию о различных специальностях и попробовали себя в интерактивных занятиях.

Вузы и колледжи рассказали о возможностях обучения и перспективах трудоустройства. Для родителей провели конференцию с руководителями учебных заведений, где обсудили особенности образовательных программ.

Главной целью форума стала помощь старшеклассникам в выборе предметов ЕГЭ естественнонаучного направления и определении дальнейшего образовательного маршрута. На мероприятии выступили глава Волоколамского округа Наталья Козлова, эксперт форума #МЫВМЕСТЕ Надежда Квасова и депутаты Мособлдумы.

«Надеюсь, что форум помог выпускникам разобраться в своих интересах и сделать правильный выбор. Ждем новых специалистов на волоколамских предприятиях и в организациях», — отметила Наталья Козлова.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.