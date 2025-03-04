Более тысячи бесплатных экскурсий по районам Москвы проведут до конца года

В столице стартовал ежегодный цикл экскурсий в рамках программы Мэра Москвы «Мой район». Он продлится до конца года и объединит свыше тысячи обзорных прогулок, около трети из которых пройдут по новым маршрутам, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В 2024-м к серии таких экскурсий присоединились порядка 25 тысяч человек. В этом сезоне москвичей и туристов познакомят с историей более 100 районов города», — отметила Сергунина.

С марта по май жителям и гостям столицы предлагают прогуляться по популярнейшим маршрутам прошлых лет. Опытные гиды расскажут о достопримечательностях таких районов, как Люблино, Зюзино, Царицыно, Хамовники, Раменки, Останкинский и многих других.

Начиная с июня всех желающих ждут новые экскурсии. Одну из них организуют по району Ховрино. Участники увидят усадьбу Грачевка, построенную в конце XIX века. В свое время здесь бывали композитор Петр Чайковский и поэт Валерий Брюсов.

Другой маршрут посвятят району Северное Измайлово. Он пролегает вдоль Сиреневого бульвара, входящего в число самых протяженных в столице. Горожане и туристы посетят «Аллею героев спорта» и увидят памятник первому искусственному спутнику Земли.