Более четверти россиян устанавливают лимиты на маркетплейсах

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», 27% российских потребителей устанавливают лимиты расходов на маркетплейсах, чтобы избежать спонтанных покупок. Опрос охватил 3000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает РИА Новости .

Исследование также показало, что 68% россиян за последние 12 месяцев стали экономить на повседневных расходах. Основными причинами сокращения трат стали планирование крупной покупки (32%), снижение уровня дохода (26%), стремление к лучшему контролю над финансами (25%).

Наиболее распространенные способы экономии включают отказ от посещения кафе и ресторанов, приготовление еды дома (свыше 50% респондентов), отказ от кофе навынос (28%), сокращение расходов на развлечения, подписки и поездки (почти треть опрошенных), а также пересмотр трат на связь и интернет (каждый пятый).

Наименее полезными покупками респонденты назвали одежду и косметику, приобретенные по советам блогеров (21%), подписки на цифровые сервисы с автопродлением (19%) и предметы домашнего декора (16%).

Географический анализ показал, что жители Уральского и Приволжского федеральных округов демонстрируют наибольший уровень экономии (сокращение трат более 55%), тогда как в Центральном и Южном округах расходы снизились менее чем на 10%.