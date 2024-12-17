Более 95 млн вызовов приняла система-112 в Подмосковье за восемь лет

С 1 июня 2015 года жители Московской области могут пользоваться системой экстренного вызова оперативных служб по единому номеру «112», которая была введена в тестовую эксплуатацию. С тех пор система-112 Московской области зарекомендовала себя как надежный помощник для местных жителей и гостей, которые ежедневно обращаются за помощью около 35 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Подмосковья.

За восьмилетнюю работу системы-112 в Подмосковье было зафиксировано более 95 млн обращений. Примечательно, что среди этих вызовов есть немалое количество запросов на справочную информацию, обращений за психологической поддержкой и звонков от людей с ограничениями по слуху и речи.

Наиболее распространенным способом связи с операторами службы остаются традиционные телефонные звонки, на втором месте по популярности — СМС-сообщения. Также пользователи могут вызывать помощь через мобильное приложение «112 МО», используя технологии ЭРА-ГЛОНАСС или платформу Skype.

В настоящее время в Подмосковье функционирует около 500 объектов, поддерживающих работу системы-112, где задействовано свыше 3,8 тыс. операторов и диспетчеров экстренных служб.

Служба работает круглосуточно, обеспечивая высокий уровень безопасности для жителей региона.

Для получения информации и экстренной помощи жители могут звонить по номеру «112» в любое время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.