сегодня в 15:24

Более 94 тыс раз в Подмосковье воспользовались навигатором поддержки СВО и семей

На региональном портале участники специальной операции и их семьи могут найти актуальную информацию о льготах, порядке их получения и полезные контакты. Для удобства пользователей информация собрана на одной онлайн-странице. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В разделе «Участникам СВО и их семьям» пользователи смогут получить сведения о:

Медицинской помощи;

Госфонде «Защитники Отечества»;

Муниципальных центрах помощи;

Горячей линии и помощи психолога;

Центре «Ясенки»;

Центре им. А. И. Мещерякова;

Электронном удостоверении СВОи;

Военных комиссариатах Подмосковья.

Кроме того, в навигаторе обеспечен доступ к цифровому помощнику — чат-боту «Соцуслуги Подмосковья», который знает все о социальной поддержке в регионе.

В ведомстве добавили, с момента запуска раздел посетили более 94 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.