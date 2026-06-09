Более 90 тыс жителей Подмосковья оплачивают вывоз отходов онлайн

Свыше 90 тыс. жителей Московской области зарегистрировались в личных кабинетах региональных операторов Воскресенского и Алексинского кластеров для онлайн-оплаты вывоза отходов. Сервис позволяет управлять начислениями и платежами без бумажных документов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Личный кабинет на сайте Воскресенского кластера работает более пяти лет. За это время им воспользовались свыше 78 тыс. человек, ежедневно в систему заходят более 800 абонентов.

Сервис Алексинского кластера действует более четырех лет. В нем зарегистрированы более 15 тыс. пользователей, ежедневно — свыше 220 человек.

В личном кабинете собраны все начисления и платежи. Пользователи могут в один клик получить квитанцию, акт сверки или оплатить услугу. Электронная квитанция не отменяет бумажную, но дополнительно напоминает о сроках оплаты.

Оплачивать вывоз отходов необходимо ежемесячно до 15-го числа. Своевременный платеж позволяет жителям, имеющим право на льготы и субсидии, получать их в полном объеме и без задержек.

Личный кабинет доступен на официальных сайтах Воскресенского и Алексинского кластеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.