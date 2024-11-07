Более 90 экскурсий посетили пенсионеры из Ленинского округа в 2024 году

Участники проекта «Активное долголетие» из Ленинского городского округа с начала года посетили свыше 90 экскурсий по всему Подмосковью, где они познакомились с культурным наследием и историей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наши долголеты с радостью делятся своими впечатлениями от экскурсий по Московской области. Каждая поездка становится для них настоящим праздником, полным ярких эмоций и новых открытий. Во время экскурсий они погружаются в атмосферу истории, культуры и природы родного края. Участники восхищаются живописными пейзажами, архитектурными памятниками и уникальными музеями. Эти поездки не только обогащают их знания о регионе, но и вызывают чувство гордости за свою страну», — сказала заведующая отделения активного долголетия «КЦСОР «Домодедовский» Александра Ульвис.

В рамках губернаторского проекта для жителей старшего поколения все экскурсии по Подмосковью проходят бесплатно. Участники из Ленинского городского округа в рамках проекта посетили музей «Княжий двор», краеведческий музей в Котельниках, храм Казанской Божией Матери, парк культуры, спорта и отдыха Ларисы Лагутиной, Коломенский кремль, «Усадьбу Дубровицы» с церковью Знамения Пресвятой Богородицы, самый маленький город Московской области — Верею и многое другое.

«Экскурсии приносят неоценимую пользу. Они способствуют физической активности, так как участники много ходят и исследуют новые места. Кроме того, такие мероприятия положительно влияют на психоэмоциональное состояние, помогают развивать социальные связи и укрепляют чувство общности. Участники начинают больше ценить жизнь, открывают для себя новые увлечения и интересы, что в конечном итоге способствует активному и полноценному долголетию», — добавила Ульвис.

Кроме того, долголеты из Ленинского округа с большим удовольствием посещают географический проект «Мир в коробке», где преподаватель их полностью погружает в культуру и традиции страны, рассказывает об истории, а потом, проводит мастер-классы.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.