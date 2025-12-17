Более 9 тыс заявок о сносе объекта в Подмосковье поступило на портал госуслуг

С начала 2025 года через портал госуслуг Подмосковья подано более 9 тысяч уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса» доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Строительство». Получить услугу может застройщик или технический заказчик, планирующий осуществить снос объекта капитального строительства.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Уведомление о планируемом сносе объекта необходимо направлять не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ. Уведомлять о завершении сноса следует в течение 7 рабочих дней после завершения работ.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.