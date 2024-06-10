Более 85,5 тыс школьников Подмосковья участвуют в проекте «Умные каникулы»

В школах Подмосковья стартовал ежегодный проект «Умные каникулы». В нынешнем году в проекте примут участие 85,5 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Умные каникулы» — это активный и полезный отдых для школьников 2-8-х, а также 10-х классов. Дети посещают образовательные интенсивы, под руководством педагогов разрабатывают проекты и проводят исследования. Также запланированы профориентационные экскурсии на предприятия, посещение лабораторий при вузах.

«Когда мы запускали «Умные каникулы» в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тыс. учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по 5 образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному. Образовательный процесс продолжается, но в новом формате. Проект пришелся по душе и детям, и родителям — уже третий год подряд мы получаем положительные отзывы», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Интенсивная образовательная программа рассчитана на 18 дней и продолжится до 29 июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что все оздоровительные лагеря должны быть максимально активно задействованы в отдыхе.

«Наша задача — максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом», — сказал глава региона.