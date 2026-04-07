Более 85% выпускников педвузов остаются работать в Подмосковье

Свыше 85% выпускников педагогических вузов трудоустраиваются в школы Подмосковья, а около 90% старшекурсников совмещают учебу с работой. Ежегодно региональные вузы выпускают около 1,5 тыс. учителей, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Сегодня более 85% выпускников педагогических вузов остаются работать в школах Подмосковья — это показатель того, что нам удалось выстроить системную модель подготовки и сопровождения молодых специалистов», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что работа со студентами начинается с первых курсов: им помогают выбрать карьерную траекторию, дают возможность совмещать учебу с практикой и сопровождают в начале профессионального пути.

Студенты закреплены за наставниками на срок до трех лет после окончания вуза и имеют доступ к региональной базе педагогических вакансий. В системе отражается рейтинг каждого студента за весь период обучения. В преддипломный период университеты организуют распределение выпускников.

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне и Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуево вошли в топ-10 рейтинга трудоустройства выпускников, составленного министерством труда Российской Федерации. В категории магистратуры среди вузов с большой численностью выпускников они заняли 8-е и 9-е места, а по программам бакалавриата — 11-е место из 96 профильных организаций.

«Второй год я совмещаю учебу в Государственном социально-гуманитарном университете с работой в школе „Наши традиции“. У меня хорошая база знаний, которую дает вуз, и я сразу могу применять ее на практике. Считаю, у меня отличный старт в профессию», — отметил четверокурсник филологического факультета ГСГУ, учитель воскресенской школы «Наши традиции» Егор Зайцев.

Молодым педагогам в регионе предоставляют финансовую поддержку. При трудоустройстве выплачивается 150 тыс. рублей: 50 тыс. — при приеме на работу и 100 тыс. — после двух лет. Специалист обязан отработать в школе не менее трех лет. В течение этого периода также предусмотрена ежемесячная доплата 6 тыс. рублей и надбавка за классное руководство — 11 тыс. рублей в городах с населением свыше 100 тыс. человек и 16 тыс. рублей в населенных пунктах с меньшей численностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.