Более 85 тыс разрешений на такси оформлено на регпортале госуслуг Подмосковья

В 2024 году на портале госуслуг Московской области подано более 85 тысяч онлайн-заявлений на получение разрешений на предосталвение услуг частной перевозки. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения», а также в мобильном приложении «Добродел». Получить ее могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Оформить разрешение необходимо на каждое транспортное средство, при этом сделать это можно по одному онлайн-заявления. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Получить услугу заявителю помогают цифровые сервисы, которые внедрены в услугу. Они автоматически заполнят реестровые записи машин, участвующие в разрешении, проверят уникальность ввода данных об автомобиле и наличие свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.

Оформить электронное разрешение, получить ответ на вопросы о такси и необходимых документах перевозчикам Подмосковья помогает чат-бот «Анна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.