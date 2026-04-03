Более 800 заявок на справки по опеке подали в Подмосковье

Свыше 800 заявлений подали жители Подмосковья с начала 2026 года на региональном портале для получения справок в сфере опеки и попечительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Подать заявление могут родители или опекуны старше 16 лет, а также дети-сироты от 18 до 23 лет включительно.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

В рамках услуги можно получить справку о выплатах опекуну или попечителю, о лишении или ограничении родительских прав, об отмене усыновления, а также об отстранении от обязанностей опекуна, попечителя или приемного родителя. Результат направят в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.