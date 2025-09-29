Более 800 школьников Подмосковья приняли участие в фестивале профессий

26 сентября центр опережающей профессиональной подготовки Московской области при поддержке министерства образования региона провел профориентационный фестиваль «Путь навыков». Он объединил свыше 800 учащихся из общеобразовательных организаций, 30 из которых — с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Мероприятие прошло на площадке «Волин-Экспо» в Одинцовском городском округе. Фестиваль предоставил участникам возможность ознакомиться с различными профессиями, такими как сварщик, повар, IT-специалист и другие. Более 20 мастер-классов и практических зон позволили школьникам получить представление о будущей профессии и расширить свои знания в различных областях.

Мероприятие стало платформой для знакомства с востребованными специальностями и образовательными учреждениями Московской области, помогая участникам сделать осознанный выбор профессионального пути. Организаторы выразили благодарность всем участникам, организаторам и гостям за активное участие в фестивале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.