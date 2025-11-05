сегодня в 14:09

Более 800 подростков торжественно получили свои первые паспорта в Подмосковье

В Подмосковье регулярно проводят церемонии вручения первых паспортов жителям, которым исполнилось 14 лет. В октябре 843 подростка выбрали торжественное получение главного документа. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Подать документы на получение первого паспорта молодые люди должны лично в МФЦ. Это необходимо сделать в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия.

Для оформления первого паспорта потребуются: свидетельство о рождении; документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки; регистрация по месту жительства — при наличии; две фотографии 3,5×4,5 см; квитанция об оплате госпошлины, оплатить пошлину можно также в МФЦ.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо при подаче документов сообщить о своем желании сотруднику, принимающему заявление.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.