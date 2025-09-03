Более 80 тыс заявлений на статус нуждающегося в соцобслуживании поступило в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 80 тысяч онлайн-заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Статус гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, присваивается в целях дальнейшего предоставления ему социальных услуг. Бесплатные соцуслуги могут получить жители Московской области, например, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье ребенка с трудностями в социальной адаптации.

Услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Чтобы получить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При заполнении заявления следует указать способ получения социальных услуг: на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.