Более 8 тыс школьников Подмосковья написали ЕГЭ по химии, географии и литературе

В Московской области стартовала сдача единого государственного экзамена. 23 мая более 8 тыс. человек написали первые экзамены по географии, литературе и химии, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Свыше 3,5 тыс. школьников написали ЕГЭ по химии. Экзамен длился 210 минут и состоял из двух частей с 34 заданиями.

ЕГЭ по литературе написали более 3 тыс. человек. Экзаменационная работа включала 11 заданий, на которые отводилось 235 минут.

Около 1 тыс. подмосковных школьников сдали экзамен по географии. Экзаменационная работа включала 29 заданий, на которые давалось 180 минут.

Минимальный балл, необходимый для сдачи ЕГЭ по этим предметам, составляет 36 баллов по химии, 37 — по географии и 32 — по литературе.

Для проведения ЕГЭ в Московской области было организовано 135 пунктов сдачи. Общественный контроль за процессом осуществляли 500 наблюдателей, среди которых 109 — представители союза молодежи. За проведением ЕГЭ онлайн наблюдал 161 человек.

Результаты будут известны не позднее 6 июня, ознакомиться с ними можно в своей школе, а также на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете Регионального центра обработки данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.