Более 7,2 тыс заявлений подали абитуриенты в колледж «Подмосковье»

Колледж «Подмосковье» продолжает активно принимать заявления от абитуриентов на поступление в рамках текущей приемной кампании. Количество поступивших заявлений продолжает расти — на сегодняшний день оно уже достигло цифры в 7 260, что существенно выше, чем в предыдущие годы. Это красноречиво подтверждает высокий уровень доверия поступающих к качеству подготовки специалистов в колледже, подчеркивает эффективность реализуемой образовательной стратегии и значительную востребованность наших выпускников среди региональных работодателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В колледже «Подмосковье» можно найти программы подготовки от технических специальностей до креативных дисциплин, или же объединить оба направления в одной профессии. Такой подход дает возможность студентам подобрать идеальную образовательную траекторию исходя из личных увлечений и профессиональных устремлений.

Наиболее востребованные специальности среди поступающих в 2025 году:

Графический дизайн;

Операционная деятельность в логистике;

Информационные системы и программирование;

Прикладная геодезия;

Сестринское дело.

Пользуется популярностью и новая специальность «Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях», направленная на подготовку квалифицированных специалистов для действий в экстремальных обстоятельствах.

Если у вас есть вопросы о поступлении, условиях обучения или документах — звоните в приемную комиссию по телефонам:

Клин — 8 (496) 242-44-27

Лобня — 8 (925) 427-09-86; 8 (495) 577 01 86

Химки — 8 (495) 572-20-17

Специалисты подробно проконсультируют по программам обучения, расскажут о вступительных испытаниях и сроках подачи документов, помогут выбрать подходящее направление.

Актуальную информацию о рейтинге можно посмотреть на официальном сайте колледжа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.