Более 7,2 тыс заявлений подали абитуриенты в колледж «Подмосковье»
Фото - © Министерство образования Московской области
Колледж «Подмосковье» продолжает активно принимать заявления от абитуриентов на поступление в рамках текущей приемной кампании. Количество поступивших заявлений продолжает расти — на сегодняшний день оно уже достигло цифры в 7 260, что существенно выше, чем в предыдущие годы. Это красноречиво подтверждает высокий уровень доверия поступающих к качеству подготовки специалистов в колледже, подчеркивает эффективность реализуемой образовательной стратегии и значительную востребованность наших выпускников среди региональных работодателей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
В колледже «Подмосковье» можно найти программы подготовки от технических специальностей до креативных дисциплин, или же объединить оба направления в одной профессии. Такой подход дает возможность студентам подобрать идеальную образовательную траекторию исходя из личных увлечений и профессиональных устремлений.
Наиболее востребованные специальности среди поступающих в 2025 году:
- Графический дизайн;
- Операционная деятельность в логистике;
- Информационные системы и программирование;
- Прикладная геодезия;
- Сестринское дело.
Пользуется популярностью и новая специальность «Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях», направленная на подготовку квалифицированных специалистов для действий в экстремальных обстоятельствах.
Если у вас есть вопросы о поступлении, условиях обучения или документах — звоните в приемную комиссию по телефонам:
- Клин — 8 (496) 242-44-27
- Лобня — 8 (925) 427-09-86; 8 (495) 577 01 86
- Химки — 8 (495) 572-20-17
Специалисты подробно проконсультируют по программам обучения, расскажут о вступительных испытаниях и сроках подачи документов, помогут выбрать подходящее направление.
Актуальную информацию о рейтинге можно посмотреть на официальном сайте колледжа.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.