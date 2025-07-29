Более 70 образовательных программ доступны в Подмосковье для бесплатного переобучения

В Московской области реализуется национальный проект «Кадры», где работодатели, образовательные организации и государство работают вместе. В рамках этого проекта у жителей региона есть возможность пройти бесплатное обучение по востребованным направлениям и получить новые перспективы, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В этом году жители нашего региона чаще выбирали для обучения направления — консультант 1С и оператор беспилотных летальных аппаратов. Всего же в рамках переобучения доступно более 70 образовательных программ как в очном, так и в дистанционном формате», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Жители могут выбрать два варианта обучения: профессиональное обучение — то есть освоение профессии с нуля, или дополнительное профессиональное образование — это повышение имеющейся квалификации.

Записаться на бесплатный курс обучения могут безработные и ищущие работу жители; мамы, воспитывающие дошкольников; мамы и папы в декрете; молодые люди до 35 лет; предпенсионеры и лица старше 50 лет; инвалиды; ветераны и участники специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, в этом году к обучению приступили более 300 человек. Длительность учебного курса зависит от образовательной программы от 3 недель до 3 месяцев.

После завершения программы участник получает документ установленного образца — удостоверение, диплом о переподготовке или свидетельство. Все они оформляются по требованиям законодательства и являются официальным подтверждением обучения.

Ознакомиться с программами обучения, условиями участия, а также подать заявку можно на портале «Работа в России» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.

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