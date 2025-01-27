Более 70 человек трудоустроились в соццентры Подмосковья по программе «Приведи друга»

В Московской области набирают популярность новые меры поддержки для работников социальных учреждений. Одна из таких мер поддержки — программа «Приведи друга», аналогичная той, что доступна для медицинский работников, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Новая программа позволила привлечь в наши центры уже свыше 70 специалистов, среди которых есть врачи, помощники по уходу, логопеды. Мы понимаем, насколько важна поддержка и мотивация для работников социальной сферы, и стараемся внедрять инициативы, которые будут способствовать их профессиональному развитию и повышению качества предоставляемых услуг», — сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Данная программа предусматривает стимулирующие выплаты для действующих сотрудников за привлечение новых специалистов. Так, если на работу устраивается врач, то сотрудник получит 40 тысяч рублей, если это будет логопед, психолог или помощник по уходу, то выплата составит 20 тысяч рублей. Выплата перечисляется на счет рекомендовавшего сотрудника по истечении 3 месяцев работы нового специалиста.

Важное условие, новый специалист должен быть принят на работу на полную ставку и при этом, не иметь опыта работы в учреждениях социального обслуживания в Московской области.

Помимо программы «Приведи друга», в регионе также действуют меры поддержки для социальных специалистов в виде компенсации за аренду жилья и ежегодные выплаты для молодых специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.